Beşiktaş, Salah Transferinde Masadan Kalktı

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özen, Mohamed Salah ile ilgili yoğun bir gündem oluştuğunu ve konunun çok fazla speküle edildiğini söyledi.

İLK TRANSFER PLANI VE KADROYA KATILAN İSİMLER

Vincenzo Italiano ile anlaştıklarını belirten Özen, imza töreninden 20 dakika sonra transfer çalışmalarının başladığını ifade etti. İlk tescil tarihine kadar eksikleri gidermeye odaklandıklarını söyledi. Nübel ve Doğan’ın kaleye katıldığını, Rıdvan’ın yanına sol beke Outtara’nın alındığını açıkladı. Orta saha ve kanat takviyesi olarak Trossard, İlhan Fakılı ve Salih Özcan’ın kadroya eklendiğini bildirdi.

SALAH GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtiklerini belirten Özen, bunun küresel bir hamle olduğunu vurguladı. Oyuncunun uluslararası kimliğinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Ürünleştirme potansiyelini gördüklerini ve fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi. Toplamda 3 kez Salah ile görüştüklerini, 2 defa kendisinin projeyi anlattığını, 1 defa da hocanın taktik konular hakkında konuştuğunu belirtti.

TEKLİFİN SON NOKTASI VE GELECEK PLANLARI

Salah’ın finansal süreçten itibaren transfer sürecinin yavaşladığını söyleyen Özen, kulübün bir ilkesi ve politikası olduğunu vurguladı. Başkanın duracağı yeri doğru tespit ettiğini ifade etti. Salah transferinde masadan şimdilik kalktıklarını ve dosyanın rafa kalktığını söyledi. Beşiktaş’ın yaptığı teklifin net olduğunu, başka bir teklifin olmayacağını belirtti. Salah’ın tarafının başka bir takımla görüştüklerini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.