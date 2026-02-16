Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Lal Denizli İfadeye Çağrıldı

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeye davet edildi.

