Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Lal Denizli İfadeye Çağrıldı 20:40 — 16 Şubat 2026

İSTANBUL'DA ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeye davet edildi.