“Unvanlara Göre Yeni Zamlı Maaşlar”

MEMUR MAAŞLARINDAKİ KİTLESEL DEĞİŞİM

Memur maaşları, çeşitli kriterlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kıdem, derece, öğrenim durumu, görev yapılan bölge ve aile durumu gibi faktörler, maaşları etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. En son yapılan artışlarla birlikte, en düşük memur maaşı 44 bin TL seviyesine yaklaşırken, Temmuz ayında gerçekleştirilecek zam merakla bekleniyor. Örneğin, 1/4 derecesindeki bir öğretmen günümüzde 52.906 TL maaş almakta. Diğer yandan, 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 58.910 TL’ye kadar yükseliyor. Bu farklılıklar, hizmet yılı, görev yeri ve çocuk sayısı gibi unsurlardan kaynaklanıyor.

ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANLARI

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, beş aylık enflasyon oranı yüzde 15,01 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında, memurlar Temmuz ayında hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı alacak. Şu anki verilere dayanarak memur maaşlarında yaklaşık yüzde 14’lük bir artış kesinleşmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı netlik kazanacak.

TEMMUZ 2025 TAHMİNLERİ

Peki, Temmuz 2025 itibarıyla öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat ve profesör gibi meslek gruplarının maaşları ne kadar olacak? İşte hizmet yılı ve dereceye göre hesaplanan tahmini maaşlar…