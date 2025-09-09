Uraloğlu, Ağustosta Rekor Yolcu Sayısı Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646’ya ulaştığını, bu durumun ağustos ayları içinde en yüksek sayı olarak rekor kırdığını açıkladı. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı ağustos ayı kruvaziyer verilerini de paylaştı.

AĞUSTOS AYINDA GELEN GEMİ SAYISI

Kruvaziyer turizminde ağustos ayında yılın zirvesinin yaşandığını belirtip, limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yıl aynı aya göre yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştığını ifade etti. Yılın en fazla seferinin, 203 gemiyle ağustosta yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

8 AYLIK DÖNEMDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, bu dönemdeki kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e ulaştığını belirtti.

KUŞADASI LİMANI ÖNE ÇIKTI

Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı’na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu gelirken, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcunun geldiğini, Bodrum Limanı’na ise 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini açıkladı. Diğer limanlara ise 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun ulaştığını ifade etti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ PERFORMANSI

Ocak-ağustos döneminde bazı limanlara gelen yolcu ve kruvaziyer sayılarıyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, Kuşadası Limanı’nın 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer gemisinin uğrak yaptığı liman olduğunu vurguladı. Kuşadası’nı, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı’nın takip ettiğini belirtti. Yolcu sayısında da Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaptı. Kuşadası’nı, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı izledi.