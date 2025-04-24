Uraloğlu: Aramalarda 7 Kat Artış Var

İstanbul’un Silivri İlçesi Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul’un Silivri ilçesinin açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Bu deprem, kentte herhangi bir yıkıma yol açmadı. Ancak, deprem sonrası meydana gelen panik nedeniyle birçok İstanbullu geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı. Depremin hemen ardından iletişim hatlarında da bazı aksaklıklar yaşandı.

İLETİŞİMDE ARTIŞ YAŞANDI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, mevcut durum tespiti yapıldığını ve gelecekte neler yapılabileceğinin masaya yatırıldığını anlattı. İstanbul’da üç operatörün toplamda 20 bin baz istasyonu bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu istasyonlarda kapsama problemi yaşanmadığını ifade etti. Ancak, “Dünkü depremlerde ne yaşadık? 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim.” dedi. Uraloğlu, sesli aramalarda da bir artış yaşandığını aktardı. “Sesli aramalarda 7 kat artış yaşandı” dedi.

GÖRÜŞMELERDE SIKINTI YAŞANDI

Bakan Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve mevcut aramaların yüzde 75’inin karşılandığını belirtti. Ancak, “Yüzde 25’i maalesef karşılayamadık.” diyerek 15 dakikalık bir zaman diliminde bazı istenilen görüşmelerin yapılamadığını ve sonrasında durumun rutine döndüğünü kaydetti.

ULAŞIMDA SORUN YAŞANMADI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından İstanbul’un ana ulaşım hatları hakkında bilgi verdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgelerde bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, bu yapılarda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Ayrıca, İstanbul’un ana ulaşım yolları olan D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.