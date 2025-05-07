Uraloğlu, “Dijital Güvenlik Öncelikli Hedefimiz.”

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Görüşme sırasında Uraloğlu ve Kafadar, sosyal medya alanındaki önemli çalışmaları değerlendirdi.

DİJİTAL GÜVENLİK

Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının mevcut fırsatlar yanında ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Özellikle siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklerin, gençlerin en çok etkilendiği riskler olduğuna dikkati çekti. “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” dedi. Uraloğlu, çocukları ve gençleri dijital dünyanın risklerinden koruma amaçlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

YAŞ SINIRLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmelere de atıfta bulunan Uraloğlu, 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırıyla ilgili kademeli bir düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.