Uraloğlu Duyurdu: 5G İhalesi 16 Ekim’de

5G İHALESİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Böylece 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını vurgulayan Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim’de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak.” dedi. Toplamda 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirilecek ihale ile toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmeciler, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödeyecek. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak. “İhale için şartname bedeli 1 milyon lira” ifadesini kullandı.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirtti. Sürecin mevcut işletmecilerle ilerleyeceğini ifade eden Uraloğlu, “700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihale ile toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek.” şeklinde bilgi verdi. İşletmecilerin ihaleye ayrı ayrı gireceğini ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklarını belirten Uraloğlu, “İşletmeciler, frekans ücretini üç eşit taksitte ödeyebilecek.” ifadesini kullandı.

MEVCUT YETKİLENDİRMELERİN SONLANMASI

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini vurguladı. Bu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmelerin sonlanacağını ve sonrasında işletmecilerin altyapı ve hizmetlerinin yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacağını bildirdi. İşletmecilerin tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabileceklerini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim saat 09:30 olduğunu belirten Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

5G TEKNOLOJİSİNE ÖNEM VURGUSU

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığına işaret ederek, “2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak.” dedi. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacağını ifade eden Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının artırılacağını vurgulayarak, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.” diye konuştu.