Uraloğlu Duyurdu: Zengezur Koridoru Açılıyor

BARİŞLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR ADIM ATILDI

Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlandı. Bu durum, bölgenin huzuru ve ekonomik durumu için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, Zengezur Koridoru’nun kullanıma açılması için de önemli bir gelişme yaşanmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

HATTIN ÖNEMİ VE KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru’nun kritik bir bileşeni olduğunu vurguladı. “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” ifadelerini kullandı. Hattın, Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin atılacağını duyurdu. Bu hattın, Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracağını ve ülkenin Asya’ya yönelik ticaret yollarında jeostratejik güven adası olma niteliğini pekiştireceğini söyledi.

PROJENİN DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere göre, proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığı belirtiliyor. Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” diye konuştu. Proje kapsamında 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak.

ZENGEZUR KORİDORU’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Temeli atılacak hattın, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olacağını ifade eden Uraloğlu, şöyle dedi: “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz’in turizm potansiyeli artacak.” Uraloğlu, bu hattın Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya’nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendireceğini ve Türkiye’yi bölgesel işbirliğinin merkezi konumuna yerleştireceğini sözlerine ekledi. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan Doğu-Batı hattının daha verimli işleyeceği ve Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesinin artacağı da belirtiliyor.