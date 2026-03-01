Uraloğlu’ndan Açıklama: Uçuşlar 2 Mart’a Kadar İptal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası sivil hava trafiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus’un İran’da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak.” ifadelerini kullandı. Kentte çeşitli temaslarda bulunan Uraloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI HAVA SAHASINI KAPATTI

Uraloğlu, Orta Doğu’daki gerginliklere dikkat çekerek, “İsrail’in İran’a saldırması sonrası İran, İsrail ve Irak’ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladıklarını biliyoruz.” şeklinde konuştu. Sivil uçuşların yönetimi noktasında aldıkları önlemleri yineleyen Uraloğlu, Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İran’daki uçaklarının durumu hakkında bilgi verdi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Uraloğlu, bölgedeki saldırılara karşı önlemlerini artırdıklarını vurguladı. “12 gün süren çatışmalarda da benzer süreçleri yürütmüştük,” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin bölgedeki gerginliklere sebep olan bu süreçlerde sivil uçuşları durdurma kararını aldığını belirtti. “Bölgedek bu tür saldırıların olmaması ve mevcut olanların bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanı’nın yakın takipleri olduğunu söylemek isterim,” dedi.

GELİŞMELERE GÖRE TAKİP DEVAM EDECEK

Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e yönelik uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini ve Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a gidecek seferlerin günlük olarak iptal edildiğini kaydetti. Uraloğlu, “Gelişmelere göre bunları takip edeceğiz. Herkesin gayreti, bu savaş veya saldırı durumunun bir an önce sona ermesidir,” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.