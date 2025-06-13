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Uraloğlu: Saldırılar Nedeniyle Seferler İptal

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İSRAİL’İN SALDIRILARI NEDENİYLE İPTALLER AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar nedeniyle alınan önlemleri duyurdu. Uraloğlu, “16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferler iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN DETAYLARI

Bakan, sefer iptalleri ile ilgili detayları vererek, bölgedeki güvenlik koşullarının düşündüğünden önem taşıdığını belirtti. Alınan tedbirlerin yolcu güvenliğini koruma amacı güttüğünü ifade etti.

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İran’a Yönelik Seferler İptal Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla 16 Haziran 2025'e kadar bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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