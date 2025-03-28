Uraloğlu: Sosyal Medya İçin Yeni Düzenleme

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı bir açıklamada sosyal medyanın kullanımına ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Uraloğlu, “Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin” ifadesini kullandı.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini aktaran Uraloğlu, “Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık.” açıklamasını yaptı. Bakan, ayrıca, bu düzenlemeyle ilgili çalışmaların son safhada olduğunu belirtti.

GENEL MUTABAKAT SAĞLANDI

Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi hakkında şu bilgileri verdi: “Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık.” Düzenlemenin Meclis’in onayına sunulacağını ve AK Parti grubunca getirileceğini ifade etti. Uraloğlu, bu şekilde bir düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirileceğini açıkladı.