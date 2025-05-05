Uraloğlu: Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A uydusunun yapımı ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “İlk hedefimiz Türksat 7A’nın Türksat 6A’dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması” dedi. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesi sayesinde Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen sınırlı ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Uraloğlu, “Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı Türkiye’yi yeni hedeflere taşıyacak. Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık. Şimdi sırada Türksat 7A var” diye konuştu.

TÜRKSAT 7A’NIN ÜRETİM SÜRECİ

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretim sürecine dair ilk hazırlıkların TÜRKSAT AŞ tarafından başlatıldığını belirterek, “Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7A’nın üretimine yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda” dedi. Projede öncelikli amacın Türk firmalarının güç birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerji ile hareket etmesi olduğunu vurguladı. Uraloğlu, bu projede yer alacak Türkiye’nin firmalarının, dünyaca ünlü uydu ve uzay şirketleri ile rekabet edeceğini sözlerine ekledi.

YERLİ SANAYİ KATKISI VE GELECEK HEDEFLERİ

Uraloğlu, Türksat 7A Projesi’nde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulacağını ifade ederek, bu projenin ülkenin teknolojik kapasitesini artıracağını, yeni sinerjiler yaratacağını ve ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacağını dile getirdi. Uraloğlu, “Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı” dedi.

YÖRÜNGELERDEKİ GÜCÜ ARTIRACAK

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT’ın mevcut 31, 42 ve 50 derece doğudaki yörünge haklarına sahip olduğunu hatırlatarak, Türksat 7A’nın devreye girmesi ile bu yörüngelerdeki gücün artacağını belirtti. Uraloğlu, Türk uydularının dünya nüfusunun büyük bir kısmına erişim imkanı sağlayacağını ve bunun Türkiye’nin iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazedeki etki alanını artıracak stratejik bir kazanım olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin ticari uydu hizmetlerinden elde edilen gelir potansiyelinin de artacağına işaret etti.

TÜRKİYE’NİN UZAY FİLOSU

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısının 9’a ulaştığını, Türksat 7A ile birlikte bu sayının 10’a çıkmış olacağını belirtti. Uraloğlu, Türksat 7A’nın yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya ile olan dijital bağlantısını güçlendirecek önemli bir unsuru olacağını vurguladı.