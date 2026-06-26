2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu’nda Arjantin, Lionel Messi’nin 38 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle Avusturya’yı 2-0 yendi. Arjantinli süper yıldız bu gollerle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçirdi. Messi, Miroslav Klose’yi geride bırakarak rekoru tek başına kırdı. Maç, ABD’nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadium’da oynandı.
AVUSTURYA ÜRDÜN’Ü KALİFORNİYA’DA 3-1 YENDİ
J Grubu’nun diğer maçında Avusturya, Ürdün’ü 3-1 mağlup etti. Turnuvaya 3 puanla başlayan Avusturya’da son golü 90+12. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Mücadele Kaliforniya’da oynandı.
CEZAYİR ÜRDÜN KARŞISINDA GERİDEN GELDİ
23 Haziran’da oynanan Ürdün-Cezayir maçında Cezayir 2-1 kazandı. Ürdün, Nizar Al-Rashdan’ın golüyle öne geçti. Amine Gouiri’nin golleri Cezayir’e galibiyeti getirdi.