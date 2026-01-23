Uşak-Ankara Karayolu 3 Saat Trafiğe Kapandı

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ, UŞAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Hava sıcaklıklarındaki düşüş, Uşak’ın yüksek yerlerinde kar yağışını etkili hale getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Dumlupınar Rampaları’nda bazı tır ve araçlar yolda kalırken, ulaşım adeta durma noktasına geldi.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri, ana yollar üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, İl Özel İdaresi ekipleri ise yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olası kazalara karşı güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

