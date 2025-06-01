Uşak’ta çarpışma: 1 ağır, 7 yaralı

OLAY YERİNDEKİ ÇARPISMA

Sivaslı-Uşak karayolu üzerindeki Uzunoluk mevkii civarında, Z.B. (19) yönetimindeki Fiat Tofaş marka 45 APN 121 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Ö.K. (20) kontrolündeki 45 PR 020 plakalı araçla çarpıştı.

TAKLA ATAN ARAÇLAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi, bu doğrultuda sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda yaralanan her iki sürücüyle otomobillerde bulunan M.E.Ç. (16), E.M.K. (17), F.C.K. (17), E.B. (17) ve A.K. (17), sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan E.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.