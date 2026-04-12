Üsküdar Belediyesi’nde Rüşvet İddiaları ve İtiraflar Ortaya Çıktı

İSTANBUL’DA BELEDİYEYE YÖNELİK RÜŞVET SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hakkından yararlanmak isteyen iki şüphelinin ifadeleri, çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. İş takipçisi olan Ahmet İşman ve müteahhit Engin Araz’ın beyanları, belediyede ruhsat ve iskân süreçlerinin ödemelerle ilintili olarak yürütüldüğünü gösteriyor. İfadelerde, Nazım Akkoyunlu’nun “gölge başkan” konumunda bulunarak, Alperen Uçar üzerinden paranın akışını yönlendirdiği ve bazı ödemelerin elden döviz şeklinde gerçekleştirildiği belirtildi.

“SİSTEMDE NİHAİ KARAR NAZIM’DAN ÇIKIYOR”

Etkin pişmanlık yolunu seçen Ahmet İşman ve müteahhit Engin Araz, verdikleri ifadelerdeki benzerlikleriyle dikkat çekti. Ahmet İşman, Üsküdar Belediyesi’ndeki “rüşvet çarkı” hakkında açıklamalarda bulunarak, seçimlerden sonra belediyede gerçek gücün Nazım Akkoyunlu’da toplandığını iddia etti. İşman’a göre, Akkoyunlu; resmi olarak başkan yardımcısı olmasa bile belediyede bu sıfatla tanınmakta ve imar ile ruhsat süreçlerinde son sözü söylemekte.

Aynı şekilde, müteahhit Engin Araz da ifadesinde, belediyede Filiz Deveci’nin imza atan kişi olduğunu, fakat asıl söz sahibinin İBB’den atanan Nazım Akkoyunlu olduğunu ifade etti. Nazım Akkoyunlu’nun onayı olmadan hiçbir işlemin ilerlemediğini ve alınacak paraların onun tarafından belirlendiğini Ahmet İşman’dan duyduğunu anlattı.

“HAFTALIK TOPLANTILARDA RÜŞVET HESAPLANIYORDU”

Ahmet İşman’ın verdiği bilgilere göre, Nazım Akkoyunlu’nun liderliğinde Yapı Kontrol Müdürü Alperen, Ege Akkoyunlu ve Hakan Yavuz ile yapıldığı belirtilen düzenli toplantılarda, devam eden projelerin seviyelerine göre müteahhitlerden ya da iş takipçilerinden ne kadar para isteneceği kararlaştırılıyordu. İşman, “istenen para ödenmeden hiçbir işlem ilerlemiyor” şeklinde bir iddiada bulundu. Genelde paraların elden alındığını söyleyen İşman, bu işi Alperen Uçar’ın yürüttüğünü, daha önce ise benzer bir görevi Mevlüt Güray’ın üstlendiğini belirtti. Toplanan paraların da Nazım Akkoyunlu’ya ulaştırıldığını ekledi.

“ENGİN ARAZ: 3.5 MİLYON TL VE 40 BİN DOLAR ÖDEDİK”

Müteaahhit Engin Araz’ın dosyada belirtilen iddiaları dikkat çekti. Araz, Çengelköy-Küçüksu bölgesindeki dört bloklu inşaatında ruhsat alımında sorunlar yaşadığını ifade etti. Öncelikle yüzde 80 yapı denetim onayının çeşitli bahanelerle geciktirildiğini belirten Araz, belediyedeki yeni düzenin her mahalle için belirli tarifeleri beraberinde getirdiğini duyduğunu aktardı. İş takipçisi Ahmet İşman’ın yüksek miktarda para talep ettiğini belirten Araz, pazarlık sonucunda 3 milyon 500 bin TL ile 40 bin Amerikan doları ödenmesi konusunda anlaştıklarını anlattı.

Araz, 3.5 milyon TL’yi şirket hesabından çekip doğrudan Ahmet İşman’a teslim ettiklerini, ardından 15 gün sonra 40 bin doları da aynı şekilde teslim ettiklerini bildirdi. Bu ödemelerden sonra blokların iskânına onay verildiğini belirtti.

“AHMET İŞMAN: PARAYI ALIP ALPEREN’E TESLİM ETTİM”

Ahmet İşman, çoğu kez parayı bizzat teslim alarak belediye yetkililerine ulaştıran kişi olduğunu açıkladı. Özkan Sinan Binali’den aldığı 3.5 milyon liranın döviz karşılığını Alperen Uçar’ın evinde elden teslim ettiğini dile getirdi. Başka bir durumda ise 1 milyon 250 bin liranın döviz karşılığını aynı şekilde Alperen Uçar’a ulaştırdığını belirtti.

“SPOR KULÜBÜ HESABINDA DİKKAT ÇEKİCİ İFADELER”

Ahmet İşman’ın sunduğu ifadede, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hesabına yatırılacak 900 bin liralık tutar da dikkat çekti. İşman, 1038 ada 24 ve 26 parsellerdeki bir inşaatta cezanın düşürülmesi ve iskân ruhsatı için bu mevlanın talep edildiğini aktardı. Doğrudan yatırması gereken kişinin bunu yapamayınca, paranın kendi hesabına gönderildiğini ve kendi hesabından Spor Kulübü’ne transfer ettiğini söylediydi. Bu durum, makbuzların sadece elden verilmek zorunda olmadığını gösteren dikkat çekici bir ayrıntıydı.

“RÜŞVET ÖDEMELERİ DÖVİZ ŞEKLİNDE YAPILIYORDU”

Ahmet İşman, bazı ödemelerde kendisine verilen paranın “Türk lirasının çok yer kapladığı için” döviz cinsine çevrildiğini belirtti.

“BASKICI MEKANİZMALAR VE CEZAİ ŞARTLAR SÖZ KONUSU”

İki şüphelinin ifadeleri, Üsküdar Belediyesi’ndeki sürecin yalnızca para talebinden ibaret olmadığını, aynı zamanda ciddi bir baskı mekanizması oluşturduğunu ortaya koyuyor. Ahmet İşman, yapı denetim seviyelerinin onaylanmaması durumunda firmaların hak ediş alamadığını ve dolayısıyla çalışanların maaşlarının da aksadığını belirtirken, belediyenin müteahhitleri sıkıştırmak için süreci ağırdan aldığını söyledi. Engin Araz da benzer bir şekilde, her ay arsalarını sahibi olanlara cezai şart ödemesi yapmak durumunda kaldığını açıkladı. Bu rakamın, aylık yaklaşık 500 bin lirayı bulduğunu belirtirken, bu nedenle önlerine konan talepleri kabul etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

“TAPE KAYITLARI VE YAZIŞMALAR DOSYADA MEVCUT”

Ahmet İşman, savcılıkta kendisine sunulan bazı tape kayıtlarını açıkladı. 13 ve 17 Şubat 2026 tarihli kayıtların Spor Kulübü’ne yatırılan 900 bin lira ile ilgili olduğunu söylerken, 2 ve 9 Mart 2026 tarihli kayıtların ise başka bir para teslim sürecine dair olduğunu belirtti. Engin Araz da telefonunda Alperen Uçar ile konuyla ilgili yazışmaların bulunabileceğini ifade etti. Böylece dosyada yalnızca sözlü anlatımlar değil, telefon kayıtları ve dijital iletişim belgelerinin de önem kazandığı görüldü.

Ahmet İşman ve Engin Araz’ın etkin pişmanlık ifadeleri, Üsküdar Belediyesi’ndeki karar alma süreçlerini, para toplama yöntemlerini, ödeme kanallarını, karşılıklı ilişkileri ve baskı mekanizmalarını ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serdi. En dikkat çekici nokta ise iki ayrı şüphelinin farklı perspektiflerden aynı düzeni tarif etmesiydi. Biri iş takipçisi olarak içeriden, diğeri müteahhit olarak dışarıdan ama doğrudan baskıya maruz kalan taraf olarak aynı sistemi aktardı. Bu nedenle dosyada sadece bireysel para alışverişi iddiaları değil, ruhsat ve iskân süreçlerine bağlı organize bir yapının tartışma konusu olmaya devam ettiği belirtildi.