Üsküdar Belediyesi’nde Usulsüzlük Soruşturması: 21 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul’da Usulsüzlük İddiaları Üzerine Operasyon Düzenlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen bir soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük ve rüşvet suçlamalarına dair eylemlerin tespit edildiğini duyurdu.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Bu soruşturma kapsamında, geçtiğimiz salı günü İstanbul ve Yalova’da 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda, aralarında Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Sonrasında, bir şüphelinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

ARALARDAN ÇIKAN ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Üsküdar Belediyesi’nde müzakereler sürerken, aramalarda iştirak şirketi Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında tahsis edilmiş bir odanın bulunduğu ve odanın kapısında “başkan yardımcısı” unvanının yazılı olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sabah gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Soruşturmanın detaylarına göre, Üsküdar Belediyesi’nin iştiraki olan Kentaş’ın resmi yetkisi olmaksızın ihale süreçlerine dahil olduğu öne sürülüyor. Bu sürecin paravan olarak kullanıldığı ve müteahhitler ile iş insanlarından ruhsat işlemleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı ifade ediliyor. Ruhsat işlemlerinde, normal mevzuatın yok sayılarak rüşvet alınıp alınmamasına göre bir sistemin oluşturulduğu iddialar arasında.

Rüşvetin organize edilmiş olduğuna dair başka bir iddia ise, inşaat süreçlerini değerlendiren müteahhitlerden talep edilen bedellerin tartışıldığı toplantıların varlığıdır. Kentaş Genel Müdürü’nün, Belediye Başkanı Yardımcısı gibi faaliyette bulunduğu ve ruhsat süreçlerine dahil olduğu bildirilmiştir.