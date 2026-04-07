Üsküdar Belediyesinde Usulsüzlük İddiasıyla 20 Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözlemlediği bir soruşturma çerçevesinde, Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da aynı anda gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINDA DEĞİL

Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın bulunmadığı, belediye binasına giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Gezaltına alınan isimler arasında şu şahıslar yer almakta:

– FİLİZ DEVECİ – BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

– NAZIM AKKOYUNLU – KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

– BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU – KENT A.Ş. MİMARI

– ÖZGÜR CEYLAN – KENT A.Ş. MİMARI

– HAKAN YAVUZ – YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

– AHMET İŞMAN – İŞ TAKİPÇİSİ

– VEYSEL KÖSE – İŞ TAKİPÇİSİ

– CEYHAN HAN – İŞ TAKİPÇİSİ

– BURÇİN ÇEVİK – İŞ TAKİPÇİSİ

– YASİN KARABAŞ – İŞ TAKİPÇİSİ

– ENGİN ARAZ – MÜTEAHHİT

– SİNAN SARIOĞLU – MÜTEAHHİT

– KADİR KARADAĞ – MÜTEAHHİT

– UFUK GÜNDÜZ – MÜTEAHHİT

– EYÜP MERİÇ – MÜTEAHHİT

– MURAT ARMAĞAN – MÜTEAHHİT

– HAKAN MANSIZ – MÜTEAHHİT

– ERDEM ALKAN – MÜTEAHHİT

– YILMAZ KOZAN – MÜTEAHHİT

– MEHMET ATİLLA GÜNERİ – MÜTEAHHİT

BAŞSAVCILIK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Üsküdar Belediyesi’ndeki usulsüz işlemlere dair yürütülen soruşturma çerçevesinde ayrıntılara yer verildi. Soruşturmanın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü vurgulanırken, açıklamada, “Üsküdar Belediye binası içerisinde Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler arasında usulsüz oda tahsisinin yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturmanın, müteahhitlerden gayri yasal gelir elde edildiğine ve yapı ruhsatı sürecinde, yetkileri olmamasına rağmen Kent A.Ş. görevlilerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerini denetlediğine dikkati çekildi. Ayrıca, müteahhitlerle Kent A.Ş. arasında yapılan görüşmelerde, yapı ruhsatı sürecinin ilerletilmesi konusunda yapılan uygulama yöntemleri de detaylandırıldı.

RENK KODLARIYLA İŞLEM YAPILMIŞ

İfadelere göre, yapı ruhsatı başvuruları üzerine yapılan işlemlerde, iletişim ağı olarak kullanılan mail içeriğindeki Excel tablosunda, renklendirme sistemiyle müteahhitlerin durumları takip edilmiştir. Bu kapsamda, “mavi” ile anlaşmanın sağlandığı, “kırmızı” ile işlemlerin durdurulması gerektiği, “yeşil” ile görüşmenin henüz gerçekleşmediği ve “turuncu” ile ise durumda bir ilerleme olabileceği belirtilmiştir.

İSKAN RUHSATINDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

Ayrıca, iskan ruhsatı sürecinin yönetimi ve müteahhitlerden alınacak menfaatlerin hangi şekilde talep edileceği konusunda alınan kararların toplantılarda belirlendiği ifade edilmiştir. Bu değerlendirmelere göre, ilgili müteahhitlerden iskan ruhsatı talep edenlere veya iş takipçilerine menfaat taleplerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, toplamda 20 şüpheli yakalanmış ve birçok dijital veri ele geçirilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen bu soruşturmanın devam edeceğini vurgulamıştır.