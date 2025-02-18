Üsküdar’da 5 Bin Uyuşturucu Hap Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 14 Şubat tarihinde Üsküdar’da meydana geldi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, durumu şüpheli bulunan bir otomobili durdurmak istedi.

KAÇIŞ GİRİŞİMİ VE KOVALAMACA

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, araç camından iki kutu fırlatarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın sonucunda, polis ekipleri aracı yaklaşık 150 metre ileride yakalayarak durdurdu. Bu sırada başka bir ekip, atılan kutuları güvence altına aldı.

TUTUKLAMALAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekipleri, otomobil içerisinde bulunan A.U., S.Ç. ve M.Ç. isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı. Araçtan atılan kutuların içinde toplam 398 tablet halinde 5 bin 568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerinde gerçekleştirdikleri aramalarda ise 3 ruhsatsız silah ve 15 mermi buldu.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Emniyetteki tüm işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.