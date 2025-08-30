usta-oyuncu-anta-toros-vefat-etti

ANTARA TOROS’UN KAYBI

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde yer alan Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya üzerinden duyurdu. Kıvanç Terzioğlu, paylaşımında “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜZÜNTÜ DOLU PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncunun arkadaşlarından Nedim Saban da, acısını “Çok üzgünüm Antacığım geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle dile getirdi. Bir süre mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros’un, kendisi gibi oyuncu olan eşi Misak Toros da 2010 yılında vefat etmişti.

KARAKTERLERİNE YAKINLIK

Anta Toros, yıllar önce katıldığı Film Gibi Hayatlar programında canlandırdığı karakterlerle ilgili, çoğunun kötü karakterler olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. ‘Bu rolü kim oynar?’ dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

ANTAR TOROS HAKKINDA

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros, gerçek adıyla Antaram Torosyan, 12 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1965’te amatör tiyatroya ilk adımını atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım atmıştır. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne almıştır. Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat ve Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli olan Anta Toros’un bu evliliğinden İrna Büyüksakayan adında bir kızı bulunmaktadır.