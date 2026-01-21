Ukrayna Elektrik Kesintisiyle Mücadele Ediyor

ukrayna-elektrik-kesintisiyle-mucadele-ediyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, yıllardır devam eden bir olgu olarak thousands of lives are lost. Taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

ENERJİ SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerdeki Rus hava saldırılarının ülkesinde yarattığı enerji meseleleri üzerine konuştu. Su, elektrik ve ısıtma eksikliklerinin giderilmesi amacıyla hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini bildiren Zelensky, en ağır sorunların Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını ifade etti.

“BAŞKENTİN YÜZDE 60’I ELEKTRİKSİZ”

Zelensky, Kiev’deki çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti ve şu bilgileri paylaştı: “Bu sabah itibarıyla Kiev’de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60’ı elektriksiz.” Kentin yetkililerinden alınan raporlara göre, ilgili ekiplerin yeterli olduğuna ancak zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Zelensky, bu tespitte bulunmadığını belirterek, ek önlemlere ve ilave kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Zelensky, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemek servislerinin yapıldığı alanlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldığını, sorunları çözme yönünde müttefik ülkelerle de görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

