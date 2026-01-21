TFF Trendyol Süper Lig 27. Hafta Tarihlerini Değiştirdi

TFF, Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarına dair takvimde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, “A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir” ifadesine yer verildi.

EURO KUPALARDA MÜCADELE EDEN TAKIMLAR

Açıklamaya göre, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları daha sonraki bir tarihe ertelenecek. Erteleme tarihleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

26. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Üst segmentteki müsabakaların programı şöyle; 26. hafta maçları 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Kocaelispor – Konyaspor, Gençlerbirliği – Beşiktaş, Göztepe – Alanyaspor, Galatasaray – Başakşehir, Antalyaspor – Gaziantep FK, Trabzonspor – Rizespor, Samsunspor – Kayserispor ve Kasımpaşa – Eyüpspor maçları yer alacak.

ÖNE ALINAN MÜSABAKALAR

Değişiklik sonrası öne alınan 27. hafta karşılaşmaları takip eden şekilde belirlenmiş durumda: Göztepe – Galatasaray, Beşiktaş – Kasımpaşa, Başakşehir – Antalyaspor, Eyüpspor – Trabzonspor, Kayserispor – Karagümrük, Fenerbahçe – Gaziantep, Konyaspor – Gençlerbirliği ve Alanyaspor – Kocaelispor gibi önemli karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.