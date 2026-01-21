Rıfat Esad’ın Ölümü Üzerine Tartışmalar Başladı

Suriye’deki önemli gelişme… 1982 yılında Hama kentinde gerçekleştirilen, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ın talimatıyla gerçekleşen katliamın sorumlularından Rıfat Esad, uzun bir süre boyunca İspanya, Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde yaşadı. Hama Katliamı’ndaki rolü nedeniyle “Hama Kasabı” unvanını taşıyan Rıfat Esad hakkında, gündeme düşen dikkat çekici bir iddia var.

HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Rıfat Esad’ın 88 yaşında yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İngiliz haber ajansı, konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara dayalı olarak, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın amcası olduğu bilinen Rıfat Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

HAMA’DA YAPILAN KATLİAM

Suriye’de 2 Şubat 1982’de o zamanın Devlet Başkanı Hafız Esad’ın Müslüman Kardeşler’e karşı başlattığı askeri operasyon, Hama’ya büyük bir yıkım getirmişti. Savaş uçakları, birkaç gün içinde şehrin büyük bir kısmını tahrip etmiş, yaklaşık bir ay süren operasyonda binlerce masum insan hayatını kaybetmişti.

BEŞAR ESAD’IN AİLESİNDEN

Rıfat Esad, Hafız Esad’ın kardeşi olarak, “Hama Katliamı” sırasında şehirde bombalamaları yönetmiş ve binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulmuştu. Beşar Esad’ın amcası olması sebebiyle, Hama Katliamı’nda önemli bir figür olarak öne çıkmıştı.

DARBE GİRİŞİMİ VE SÜRGÜN HAYATI

Suriye ordusu içinde 1958-1984 yılları arasında tümgeneral rütbesiyle görev alan Rıfat Esad, 1984 yılında kardeşi Hafız Esad’a karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu girişimin ardından ülkeyi terketmek zorunda kalan Esad, 36 yıl süresince Fransa’da sürgün hayatı sürdü. 2021 yılında ise eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın döneminde Suriye’ye geri dönmüştü.

REJİM DEVRİLİNCE ÜLKEDEN KAÇTI

“Hama Kasabı” olarak bilinen Rıfat Esad, Beşar Esad’ın 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle birlikte ilk olarak Lübnan’a, ardından da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentine geçiş yapmıştı.