“Üşümezsoy, Marmara Depremleri’ni Açıkladı.”

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİ YENİ TAHMİNLER

Marmara Denizi’nde büyük deprem riski ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu defa Marmara’nın güneyindeki fay hatlarına odaklandı. Üşümezsoy, bölgede 2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirterek, “Bandırma, Çan, Bursa, Çanakkale etkilenir.” dedi. Ayrıca, depremlerin olabileceği yılı da tahmin etti. Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önce öngören Üşümezsoy, “Büyük Marmara depremi riski bitti” açıklamasıyla süregelen tartışmalara yön vermişti.

BİRLİKTE KIRILMA RİSKİ

Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi’nin kuzeyindeki büyük deprem riskinin sona erdiğini bir kez daha vurguladı ve şunları söyledi: “Kimse Silivri deprem demezken ben Silivri’de olacak deprem dedikten sonra Silivri’de deprem oldu.” İki farklı fay parçasının varlığını da belirten Üşümezsoy, “O fay iki parçadır. Biri Silivri’dedir. Diğeri ise Tekirdağ ile Yeşilköy arasında.” ifadesini kullandı. Bu fayların birlikte kırılmasının 7 büyüklüğünde bir deprem yaratmayacağını, ancak altı buçuk büyüklüğünde iki deprem olabileceğini kaydetti.

Üşümezsoy, “Büyükçekmece’den Yeşilköy’e kadar giden 20 kilometre altında ikinci bir fay var. İlk fay üzerinde altı buçukluk bir deprem olabileceğini daha önce belirtmiştim.” diyerek, en son gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin fayın bir kısmını etkilediğini açıkladı. “Kumburgaz’daki fayın kırılmayan 10 kilometrelik kesimi de kırıldı. Böylece o faydaki bütün stres bitti.” dedi.

MARMARA’NIN GÜNEYİNE DİKKAT

Marmara’nın güneyinde Kuzey Anadolu Fayı’nın etkileri bulunduğunu ifade eden Üşümezsoy, “Marmara’nın güney kıyısında Çınarcık’tan Mudanya’ya ve Bandırma’dan Sarıköy’e doğru giden parçalı bir fay mevcut. Marmara’da tek parça giden bir fay yok.” bilgisini aktardı. Tarihsel veriler ışığında, 50 yıl içerisinde Bandırma ve Çanakkale’yi etkileyecek 7’nin üzerinde bir deprem olabileceğini belirtti. “Bu risk hep vardı.” diyen Üşümezsoy, “Bunun önünde ve arkasındaki faylarda bu risk var. 2 tane 7’lik deprem olabilir.” şeklinde ekledi.