More

UTSS Cihazı Maliyeti ve Satış Fiyatı

utss-cihazi-maliyeti-ve-satis-fiyati

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NİN UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl kabul edilen bir düzenleme, bu yıl itibariyle hayatımıza girdi. UTSS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, araçların akaryakıt alım işlemlerini daha şeffaf hale getirmek için tasarlandı. Şirketler, araçlarına aldıkları benzin ve mazot gibi akaryakıtları fişlerle gider gösterebiliyordu. Başka bir araca akaryakıt alınsada, bu durum plaka şirket araçlarından birisine ait gibi gösterilebiliyordu. Ancak, bu sorunun çözülmesi için UTSS devreye girdi.

SİSTEMİN AMACI VE ÖNEMİ

UTSS sistemi, şirket adına kayıtlı olan araçları doğrudan tanıyarak, hangi araca ne kadar akaryakıt alındığını belgeleyecek. Bu sistem, ayrıca UTSS’ye sahip olmayan araçlar için yapılan akaryakıt alımlarının masraf olarak gösterilmesine de engel olacak. Bu sayede, akaryakıt alımlarında daha fazla tutarlılık sağlanması hedefleniyor.

CİHAZ MALİYETLERİ VE SON KULLANICI FİYATLARI

Fakat, bu sistemin uygulanması sırasında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bu cihazların maliyetinin beklenenden daha da yüksek olduğu ifade ediliyor. Desnet Teknoloji CEO’su Ömer Ekinci, bu cihazın maliyetinin sadece 5 TL olduğunu paylaştı. Ancak, bu 5 TL’lik cihazın son kullanıcıya satışı tam 2700 TL olarak belirleniyor. Bu durum, okurların kendi yorumlarına bırakılmış bir konu haline geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ege Denizi’nde Deprem Uyarısı: Naci Görür’den Açıklama

Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor; bugün Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, hızlı uyarıda bulundu.
Manşet

Nintendo Switch 2 Ne Zaman Çıkacak?

Nintendo'nun merakla beklenen yeni nesil konsolu Switch 2 için çıkış tarihi yaklaşırken, oyun severler bu konu hakkında heyecanla bilgi almayı bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.