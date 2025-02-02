UTSS Cihazı Maliyeti ve Satış Fiyatı

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ’NİN UYGULAMASI

Geçtiğimiz yıl kabul edilen bir düzenleme, bu yıl itibariyle hayatımıza girdi. UTSS, yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, araçların akaryakıt alım işlemlerini daha şeffaf hale getirmek için tasarlandı. Şirketler, araçlarına aldıkları benzin ve mazot gibi akaryakıtları fişlerle gider gösterebiliyordu. Başka bir araca akaryakıt alınsada, bu durum plaka şirket araçlarından birisine ait gibi gösterilebiliyordu. Ancak, bu sorunun çözülmesi için UTSS devreye girdi.

SİSTEMİN AMACI VE ÖNEMİ

UTSS sistemi, şirket adına kayıtlı olan araçları doğrudan tanıyarak, hangi araca ne kadar akaryakıt alındığını belgeleyecek. Bu sistem, ayrıca UTSS’ye sahip olmayan araçlar için yapılan akaryakıt alımlarının masraf olarak gösterilmesine de engel olacak. Bu sayede, akaryakıt alımlarında daha fazla tutarlılık sağlanması hedefleniyor.

CİHAZ MALİYETLERİ VE SON KULLANICI FİYATLARI

Fakat, bu sistemin uygulanması sırasında bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bu cihazların maliyetinin beklenenden daha da yüksek olduğu ifade ediliyor. Desnet Teknoloji CEO’su Ömer Ekinci, bu cihazın maliyetinin sadece 5 TL olduğunu paylaştı. Ancak, bu 5 TL’lik cihazın son kullanıcıya satışı tam 2700 TL olarak belirleniyor. Bu durum, okurların kendi yorumlarına bırakılmış bir konu haline geliyor.