Utts Kapsamında Taşıt Tanıma Zorunluluğu

UTTS KURULUMU İLE REKABET EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2023 tarihli sayısında yayınlanan “Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile akaryakıt sektöründe rekabet eşitliğin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla UTTS kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

TAŞIT TANIMA CİHAZLARI ZORUNLU HALE GELDİ

UTTS kapsamında akaryakıt istasyonlarına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve akaryakıt pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) takılması zorunlu kılındı. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) tayin edilmesi de zorunluluklar arasında yer aldı. Akaryakıt istasyonu işletenlerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO’ları temin ederek 31 Ocak’a kadar taktırmaları gerekiyor.

TAŞIT SAHİPLERİ İÇİN ZAMAN DOLUYOR

Benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türü için tedariğin sağlanması amacıyla kullanılacak pompa ünitelerinde kullanılacak cihazlar için ise son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Taşıt sahiplerinin kiralama yoluyla edindiği ya da işletmeye dahil olan taşıtlarında da 31 Ocak’a kadar TTB taktırmaları şart. Benzin veya motorin dışındaki bir yakıtla çalışan taşıtlardaki depo için süre ise 31 Aralık’ta sona erecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahiplerinin cihaz, iletişim modülü ve diğer donanımlara ilişkin kayıt işlemlerini internet üzerinden yapması gerekmekte. Belirtilen donanımların en geç 30 Nisan’a kadar taktırılması ya da montajının yaptırılması büyük önem taşıyor. UTTS dahilinde yapılan akaryakıt satışlarında taşıtların plaka bilgileri yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak. Açıklamada, “Olası hak kayıplarının yaşanmaması bakımından akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile UTTS kapsamında TTB taktırılması zorunluluğu bulunan taşıt sahiplerinin mezkur genel tebliğin ilgili kısımlarında yer alan düzenleme ve sürelere uygun hareket ederek yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi. Detaylı bilgi ‘utts.gov.tr’ adresinden alınabilir.