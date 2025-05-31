Uyarı: Hesabınızı paylaşmayın, hapis riski var

YASA DIŞI İŞLEMLER KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARI

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasa dışı işlemler yüzünden vatandaşları kişisel finansal bilgilerini paylaşmamaları için uyarıyor. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla hapis cezası, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtlaması gibi ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Bakanlık, bireylere banka hesapları ve finansal bilgilerinin güvenliği konusunu bir kez daha hatırlatıyor. Artış gösteren dolandırıcılık vakaları nedeniyle bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığı üçüncü kişilere kullandırdığı tespit edildi.

HESAP SAHİPLERİNİN YASAL SORUMLULUĞU

Bakanlık açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Açıklamada, hesap sahibi bireylerin, yapılan işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.” denildi.

KİMLİK VE BANKA BİLGİLERİNİ KORUMAK

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri gibi bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Aksi halde, bu tür bilgilerin kötü niyetli yapılar tarafından yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ifade edildi.

KOLAY PARA TEKLİFLERİNE DİKKAT

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istedikleri belirtildi. Bu tür tekliflere itibar edilmemesi talep edildi. Bakanlık, “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir” uyarısında bulundu. Hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi bireysel sorumluluğun bir gereği olarak ifade edildi.

Ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ama başkasının hesabına işlem yapanların, bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesinin hapis ve adli para cezası getirebileceği belirtildi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM ÖNEMİ

Vatandaşların, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin hem kişisel güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİK ÖNEMLİDİR

Ticaret Bakanlığı en son, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak adına bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir.” çağrısında bulundu.