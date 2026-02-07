Uygulamalı Eğitimde Yeni Dönem: 7 Pilot İlde Başlıyor

uygulamali-egitimde-yeni-donem-7-pilot-ilde-basliyor

Yeni DÖNEME GİRİŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile üniversitelerde önemli bir değişim süreci başlatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş yaşamına daha iyi entegre olabilmeleri için uygulamalı eğitim modelini yeniden düzenledi. Bu yeni yönetmelik, YÖK tarafından yürütülecek uygulamalı eğitimlerin kapsamını genişletiyor.

İŞ HAYATINA UYUM SAĞLAYACAK

Yeni uygulamalar, öğrencilerin sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda iş ortamlarında doğrudan deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde şekillenecek. Uygulamalı eğitimin en az bir dönem süreceği belirtilirken, bu modelin mezunların yetkinliklerini artırması, üretkenliklerini güçlendirmesi ve istihdam süreçlerini hızlandırması hedefleniyor. YÖK’ün başkanı Özvar, uygulamalı eğitim modelinin ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde devreye alınacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Özvar, uygulamalı eğitim modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından, bu sürecin kısa süre içerisinde tüm üniversitelere yaygınlaştırılacağını vurguladı. Böylece, öğrencilere iş hayatına hazırlık noktasında daha nitelikli bir eğitim sunulması amaçlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dijital Sinema Biletleri NFT İle Geleceğe Taşınıyor

Çatlı filmi için NFT tabanlı bilet satışları başladı. Soulbound NFT'ler, izleyicilere ön satış avantajı ve dijital koleksiyon imkanı sağlıyor.
Gündem

Arakçi: ABD Saldırırsa Üslerini Hedef Alırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına karşılık olarak, doğrudan ABD topraklarına saldırı yapamayacaklarını, fakat bölgedeki askeri üsleri hedef alacaklarını belirtti.
Gündem

Türkiye-Çin İşbirliğinde Yeni Ufuklar Açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de 1419 Çin firması olduğunu ve Türkiye ile Çin arasındaki yatırım hacminin 3,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Gündem

TFF Kuver Zammı Cezasıyla Gündemdeki Restoran

Zorunlu bahşiş ve kuver uygulamasının kaldırılmasının ardından Michelin yıldızlı bir restoranın menüsüne yaptığı zam, haksız fiyat artışı olarak tespit edildi ve işletmeye büyük bir ceza verildi.
Gündem

Hyundai İzmit Fabrikasında Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Başlıyor

Hyundai, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ü Nisan'da Milano Tasarım Haftası'nda tanıtacak. Araç, 2026 sonbaharında Avrupa'da satışa sunulacak, üretimin %80'i yurtdışına ihraç edilecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.