Uygulamalı Eğitimde Yeni Dönem: 7 Pilot İlde Başlıyor

Yeni DÖNEME GİRİŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile üniversitelerde önemli bir değişim süreci başlatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş yaşamına daha iyi entegre olabilmeleri için uygulamalı eğitim modelini yeniden düzenledi. Bu yeni yönetmelik, YÖK tarafından yürütülecek uygulamalı eğitimlerin kapsamını genişletiyor.

İŞ HAYATINA UYUM SAĞLAYACAK

Yeni uygulamalar, öğrencilerin sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda iş ortamlarında doğrudan deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde şekillenecek. Uygulamalı eğitimin en az bir dönem süreceği belirtilirken, bu modelin mezunların yetkinliklerini artırması, üretkenliklerini güçlendirmesi ve istihdam süreçlerini hızlandırması hedefleniyor. YÖK’ün başkanı Özvar, uygulamalı eğitim modelinin ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde devreye alınacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Özvar, uygulamalı eğitim modelinin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından, bu sürecin kısa süre içerisinde tüm üniversitelere yaygınlaştırılacağını vurguladı. Böylece, öğrencilere iş hayatına hazırlık noktasında daha nitelikli bir eğitim sunulması amaçlanıyor.