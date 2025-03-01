ET SATIŞI BAŞLIYOR

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer veriyor: “Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında… 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak. Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek.”

YEREL ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİNDEN TEMİN EDİLECEK

Satışa sunulacak etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş ilçelerindeki yerel üretici kooperatiflerinden sağlanıyor. Bu adım, hem Ankaralılara ekonomik fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hem de yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor. Uygulama, 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market aracılığıyla gerçekleşecek.

25 İLÇEYE HIZLI HİZMET

Mobil Marketler, Ankara’nın 25 ilçesinde dolaşarak uygun fiyatlı et ve kıymayı vatandaşlarla buluşturacak. Böylece, kent genelinde erişim kolaylığı sağlanarak daha fazla haneye ulaşılması planlanıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yürütülen bu proje, ekonomik koşulların zorladığı bir dönemde Başkentlilere nefes aldırmayı amaçlıyor.

RAMAZAN’A ÖZEL DESTEK

Piyasa fiyatlarının altında sunulan et ve kıyma, Ankaralıların temel gıda ihtiyaçlarına daha uygun koşullarda erişmesine olanak tanıyacak.