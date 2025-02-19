Uygun Fiyatlı iPhone 16E Tanıtıldı

İPHONE 16E TANITIMI

Apple’ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı modeli iPhone 16E, gerçekleştirilen bir organizasyonda resmen tanıtıldı. iPhone 16E, tasarım konusunda önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. 2022 model iPhone 14’ten esinlenen bu yeni model, Face ID için bir çentik barındırıyor. Bu durum, iPhone’un ikonik tasarımının sona erdiğini gösteriyor. Diğer SE serilerinin aksine, bu cep telefonunda ana ekran tuşu bulunmuyor ve kullanıcılar telefonlarını artık yüz tanıma sistemi aracılığıyla açacak. 6.1 inç boyutundaki OLED ekran, iPhone 16 ile neredeyse aynı ölçüde. Apple’ın daha küçük bir telefon sunma niyetinde olmadığı anlaşılıyor. Ancak, iPhone 17 Air modeli bu durumu telafi edebilir.

PERFORMANS VE YAPAY ZEKASI

iPhone 16E’nin içinde, iPhone 16 ile aynı olan A18 yonga seti yer alıyor. Bu yonga seti, telefona Apple Intelligence gibi yapay zeka özelliklerini çalıştırma yeteneği sunuyor. Hatta bu özellik, Pro seçenekleri bulunmayan iPhone 15’te bile mevcut değil. Bu özellik, iPhone 16E’yi piyasada bulunan en yetenekli modellerden biri konumuna getiriyor. Ayrıca, depolama alanı 128 GB’a çıkarıldı; artık 64 GB’lık bir iPhone seçeneği yok.

KAMERA VE DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone 16E’de yalnızca tek bir 48 megapiksel arka kamera yer alıyor. Ek kameraların bulunmaması, bu modelin diğer telefonlarla en belirgin farkı. Ancak, kablosuz şarj desteği ve suya karşı dayanıklı IP derecesiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

YENİ MODÜL VE USB-C BAĞLANTISI

Yeni iPhone 16E, Apple tarafından geliştirilen bir modemi kullanan ilk iPhone modeli olma özelliği taşıyor. Şirket, Qualcomm’un geliştirdiği modemlerden uzaklaşmak için yıllarını harcadı ve nihayet bu çabaların sonuçlarını görmeye başladık. Ayrıca, telefonun Lightning portu, artık ülkede satılması için zorunlu hale gelen USB-C ile değiştiriyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone 16E, Cuma günü 599 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulacak. Bu, 2022 model iPhone SE’nin 429 dolarlık fiyatına göre önemli bir artış. Ancak, temel modelde daha fazla depolama alanı ve modern bir tasarım sunuluyor. Apple, telefonların teslimatına 28 Şubat tarihinde başlayacak.

İPHONE 16E TÜRKİYE FİYATI

128 GB – 47.999 TL

256 GB – 52.999 TL

512 GB – 62.999 TL