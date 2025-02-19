Uygun Fiyatlı Telefon iPhone 16E Tanıtıldı

YENİ IPHONE 16E RESMEN TANITILDI

Apple’ın heyecanla beklenen uygun fiyatlı modeli iPhone 16E, düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak gün yüzüne çıktı. iPhone 16E, tasarım konusunda önemli bir yenilik sunuyor. 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14’ün tasarımına dayanan bu yeni model, Face ID için bir çentiğe sahip. Bu durum, iPhone’un ikonik tasarımının değiştiği anlamına geliyor. Kullanıcılar, artık ana ekran tuşu yerine yüz tanıma sistemiyle telefonlarını açabiliyor.

İLERİ TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKAYA ADIM ATILDI

iPhone 16E, iPhone 16 ile aynı çip olan A18 yonga setini barındırıyor. Bu özellik, telefona Apple Intelligence gibi yapay zeka fonksiyonlarını kullanma kapasitesi kazandırıyor. Pro olmayan iPhone 15’in dahi bu yeteneğe sahip olmadığı düşünüldüğünde, 16E’nin piyasada öne çıkan en yetenekli iPhone’lardan biri olduğu söylenebilir. Ayrıca, depolama kapasitesi 128 GB’a yükseltildi. Böylece artık 64 GB’lık bir iPhone seçeneği kalmadı.

KAMERA VE EK ÖZELLİKLERİ

iPhone 16E, yalnızca tek bir 48 megapiksel arka kamerayla donatıldı. Diğer telefonlarla kıyaslandığında, ek kameraların eksikliği bu modelin en belirgin farklılıklarından biri. Ancak, kablosuz şarj desteği ve suya dayanıklı IP derecesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

YENİ BAĞLANTILAR VE MODERN YAPILANMA

iPhone 16E, Apple tarafından geliştirilen bir modeme sahip ilk iPhone olma özelliği taşıyor. Şirket, Qualcomm modemlerinden uzaklaşmak için uzun süre çalıştı ve bu çabaların karşılığını nihayet alıyor. Ayrıca, telefon, Lightning portunu, AB’de satış zorunluluğu haline gelmiş olan USB-C ile değiştiriyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone 16E, Cuma günü 599 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulacak. Bu, 2022 model iPhone SE’nin 429 dolarlık fiyatına göre belirgin bir artış anlamına geliyor. Ancak, temel modelde daha fazla depolama alanı ve modern bir tasarım ile karşılaşılıyor. Apple, telefonları 28 Şubat itibarıyla teslim etmeye başlayacak.

Türkiye Fiyatları

128 GB – 47.999 TL

256 GB – 52.999 TL

512 GB – 62.999 TL