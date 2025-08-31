Uymayanlara 50 Milyon Lira Ceza!

BAKAN BOLAT’TAN YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dikkat çeken bir açıklama yaparak gündeme geldi. Bakan Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltmak amacıyla vatandaşların ürüne daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden gözden geçiren bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağı ile üreticiye destek artması bekleniyor. Aynı zamanda marketlere de doğrudan alım zorunluluğunun geleceği duyuruldu.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE DESTEK

Söz konusu tasarıya göre, toptancı hallerde üretici birliklerine ücretsiz alan tahsis edilecek. Zincir marketler ise, sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etme yükümlülüğüne tabi tutulacak. Bu durum, üreticilerin piyasa koşullarında daha güçlü hale gelmesini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ

Sebze ve meyve ticaretinde düzeni bozacak her tür hareket için ağır ceza uygulamaları devreye giriyor. Yeni tasarıya göre, hallerde fiyat artıran veya stokçuluk yapanlara 1 milyon lira kadar ceza kesilecek. Ayrıca, ürünleri taze satmak yerine bozuk olarak çöpe atanlara da 200 bin lira para cezası uygulanacak. Ancak dikkat çeken en önemli düzenleme zincir marketler ile ilgili oluyor. Artık marketler, raflarda sundukları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda kalacak. Bu şartı ihlal eden marketler için kesilecek ceza ise rekor bir seviyeye ulaşarak 50 milyon lira olacak.