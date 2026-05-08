Uyuşturucu Baronu Mersin’de Kırmızı Bültenle Yakalandı

Güvenlik birimlerince zehir ticaretiyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.
SON OPERASYON MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİ
Gerçekleştirilen en son operasyon, Mersin’de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile işbirliği içinde hayata geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi’nin MİT’in desteğiyle yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B.’nin ikametgahı tespit edildi.
MERSİN MERKEZDE YAKALANDI
Mersin’in Yenişehir ilçesine yerleştiği kesinleşen şüpheli için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda E.B. gözaltına alındı.
Uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen şüpheli, adli işlemler için emniyete götürüldü.