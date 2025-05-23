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Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

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OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Kemalpaşa Mahallesi’nde düzenlenen bu operasyon sonucunda, C.A. isimli bir şahıs yakalandı.

YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada, C.A.’nın üzerinde ve ikametinde 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Burada tutuklanan şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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