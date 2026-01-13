Uyuşturucu Davasında Savcı ve Polis Hapis Cezasına Çarptırıldı

Terör savcısının uyuşturucu baronu olarak, polis memurunun ise uyuşturucu kuryesi olarak yargılandığı davada karar verildi. Olay, 29 Ekim 2021 tarihinde Konya’da bir polis kontrolü ile ortaya çıktı. Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur A.’nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı araç, Ereğli yolu üzerinde durduruldu. Daha öncesinde Adana’da narkotik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen şüpheli, kimlik kontrolü esnasında kaçmaya çalıştı. Bu esnada uygulama noktasındaki polis memuru Y.N.’ye aracıyla çarptıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ve eşi N.A., çıkan arbede sırasında iki polis memurunun yaralanmasına yol açtı. Şüpheli hakkında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve iki tabanca ele geçirildi. Polis memuru tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüphelinin bir polis memuru olduğunu göz önünde bulundurunca, konuyu daha derinlemesine incelemeye başladı. Bu süreçte Adana’da görevdeki Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı O.Y.’nin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Üç ayrı operasyonda toplamda 43 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası savcı görevinden uzaklaştırıldı. Eylül 2019 itibarıyla 10’u tutuklu toplam 21 kişi aleyhine, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamalarıyla 19 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezası talepleriyle dava açıldı.

CEZALARA İNDİRİM YAPILDI

Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 kişinin yargılandığı dava yeni tamamlandı. Mahkeme heyeti, 31 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanan O.Y. için cezada indirim uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Adana’da 20 Mart 2019 tarihinde uyuşturucu taşıyanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelileri yakalayan ve dönemin Adana Valisi tarafından ödül almış olan Cumhur A. ve eşi N.A. hakkında ise 31 yıl 6’şar ay hapis cezası talebinde bulunulmasına rağmen, mahkeme takdir indirimi uygulayarak her ikisine 26 yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklardan ise 11’ine 12 yıl 2 ay ile 26 yıl 3 ay arasında farklı hapis cezası verildi.