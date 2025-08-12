Gündem

Uyuşturucu İlaç Yazmış Şüpheli Gözaltında

UYUŞTURUCU TİCARETİNE GEÇİT YOK

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çalışan M.T.C. isimli şüphelinin, hastanede görevli dört ayrı doktorun sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına toplamda bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığını tespit etti.

EVDE YAPILAN ARAMA İLE SUÇ DELİLLERİ BULUNDU

Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiye karşı gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

