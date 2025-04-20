Uyuşturucu Kaçakçısı Müldür Yakalandı!

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür hakkında 8 yıl önce “suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla bir yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonrası Müldür, kayıplara karıştı ve uzun süre izine ulaşılamadı. Hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Müldür’ün iki yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya’ya geçtiği belirlendi. Bogota’da bulunduğu süre boyunca Müldür’e yakalanmanın yolları bir türlü bulunamadı.

KURYELERİN MİDELERİNDE KOKAİN TAŞIDILAR

Sabah gazetesinin haberine göre, Kolombiya’da uyuşturucu ticaretine devam eden Müldür, kısa sürede Güney Amerika’dan Avrupa’ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna geldi. Müldür, “yutucu kurye” yöntemiyle uyuşturucuları kuryelerin midelerinde göndermeye başladı. Müldür’ün kuryelerinden Nijerya asıllı 22 yaşındaki bir kadın, Sao Paulo’dan havayolu ile İstanbul’a geldiğinde midesinde 1 kilogram ağırlığında 82 kapsül ile yakalandı.

TESLİM OLDUĞU GÜN VE SAVCILIKTAKİ TALEBİ

Müldür, önceki gün Interpol’e başvurarak teslim oldu. Teslim olduktan sonra Müldür, Güney Amerika’ya sığınma talebinde bulundu. Ancak bu talep savcılık tarafından reddedildi.