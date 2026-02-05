Uyuşturucu Madde Satıcılarına 3 İlde Operasyon

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda bir açıklama yaparak, Mersin, Çanakkale ve Isparta’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan bahsetti. Operasyonlar neticesinde 465 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

MUHAFAZA ALTINA ALINAN GENÇLER

Yerlikaya, yapılan operasyonların ana hedefinin, özellikle gençleri hedef alan ve sosyal medya ile mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde satışı gerçekleştiren sokak satıcıları olduğunu vurguladı. “Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarıydı,” şeklinde konuştu.

KARARLILIK İLE SÜRECEK

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çeken Yerlikaya, “Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda yeni operasyonların planlandığını belirtti.

