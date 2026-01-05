Uyuşturucu Operasyonları: Eş Zamanlı 4 İl Hedef Alındı

uyusturucu-operasyonlari-es-zamanli-4-il-hedef-alindi

Uyuşturucuyla mücadele tüm yurtta sürdürülüyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri, etkin bir operasyona daha imza attı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şu ana kadar 36 kişinin tutuklandığı belirtilirken, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari olduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında 26 kişi için gözaltı kararı alındığı bildirildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak’, ‘fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçları işlediği tespit edilen 23 şüpheli, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalandı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu belirtilen şüphelilerin, kalan iki kişinin yurtdışında, bir kişinin ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu kaydedildi. 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

