Uyuşturucu Soruşturmasında 17 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan 17 şahıs, adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçlarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan’ın bulunduğu 17 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadelerinin alınmasına çok yakında başlanacak.

