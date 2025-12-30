GSS Borçlarında Zaman Aşımı Süreci Açıklandı

Yanlış Anlaşılmalar ve Zaman Aşımı

Basında ve sosyal medyada “Genel Sağlık Sigortası affı yapılıyor, devlet 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçiyor” şeklinde dolaşan bilgiler hakkında açıklamada bulunan Karakaş, uygulamanın gerçek anlamda bir af olmadığını ifade etti.

GSS BORÇLARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Karakaş, “1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor” diyerek mevcut durumu af değil, zaman aşımı olarak tanımladı.

EMEKLİ MAAŞLARI DA DEĞİŞİYOR

Mecliste emekliler ve memurlar ile ilgili önemli gelişmelere değinen Karakaş, “Özellikle emeklilere dair dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

MEMURLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Karakaş ayrıca memurların doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını hedefleyen bir kanun teklifinin de mevcut olduğunu belirtti.

