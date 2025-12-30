Yerlikaya Yılbaşı Tedbirlerini Detaylarıyla Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda yılbaşı dönemi için alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı olarak; Başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD olmak üzere, tüm birimlerimizle yılbaşı sürecine ilişkin ülkemiz genelinde tedbirlerimizi aldık” dedi.

4 GÜN KESİNTİSİZ UYGULANACAK

Alınan tedbirlerin 30 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 4 gün boyunca kesintisiz uygulanacağı belirtilirken, hazırlıkların son bir aydır devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “İnancımızı istismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan terör yapılanmalarına karşı operasyonlarımız devam etmektedir” denildi. Ülke genelinde düzenlenen operasyonlar sonucunda son bir ay içerisinde 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildiği, 816 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı da vurgulandı. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında ise 3 bin 406 kişinin tutuklandığı, 3,5 ton uyuşturucu madde ve 14 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisi verildi.

325 BİN 267 PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Yılbaşı tedbirlerinin uygulanacağı 4 günlük süreçte, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğu ve 325 bin 267 personelin görevlendirildiği bildirildi. Bu personelin 298 bini asayiş, 27 bini ise trafik alanında görev alacak. Ayrıca 44 bin 68 ekibin sahada faaliyet göstereceği, 720 hava ve 238 deniz unsuru ile 430 dedektör köpeğinin de aktif olarak kullanılacağı açıklandı. Güvenlik güçlerinin, teknolojiyle desteklendiği, 31 bin 424 KGYS noktası ve 107 bin 423 kamera ile birlikte diğer güvenlik sistemlerinin kullanılacak olması vurgulandı.

AFAD’IN GÖREV PLANLAMASI

Yılbaşı gecesi ve takip eden günler için AFAD Başkanlığı’nın 7/24 esasına dayanan bir görev planlaması yaptığı bildirildi. 81 ilde ve birliklerle toplam 1.410 personelin yanı sıra 396 araçla hizmet verileceği ifade edildi. Ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığının da düzensiz göçle mücadele tedbirlerini artırdığı bilgisi aktarıldı. 81 ildeki 375 Mobil Göç Noktası Aracının 22 Aralık 2025 itibarıyla faaliyete geçtiği ve 4 bin 575 personelin 10 gün boyunca görev yapacağı belirtildi. Şehir merkezlerindeki yoğun noktalarda, otobüs terminali, tren garı ve havalimanları gibi yerlerde kontrollerin sürdüğü ifade edildi. Bakan Yerlikaya, 2026 yılının ülkeye sağlık, huzur ve esenlik getirmesi, ayrıca mazlum coğrafyalara barış getirmesi yönündeki dileğini de paylaştı.