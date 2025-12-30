İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı Geldi

İSTANBUL’A KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul’da kar yağışının etkili olacağı bilgisi, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) alındı. Valilik, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceğini ve hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

19 İLÇEDE KAR UYARISI

Yağışların akşam saatlerinde öncelikle yağmur şeklinde başlayacağı ifade edilirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kuzey ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Sancaktepe, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Valilik, ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olunmasını istedi.

HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı, gün içinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 1 Ocak Perşembe günü İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesi, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, soğuk havanın yer yer etkisini sürdüreceği kaydedildi.

BUZLANMAYA DİKKAT ÇAĞRISI

AKOM, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riski konusunda sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle yılbaşı gecesi dışarıda bulunacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak önlem almaları istendi.