Uyuşturucu Soruşturmasında Altı Ünlünün Testi Pozitif Çıktı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTILARDA TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul’da, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 29 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahısların uyuşturucu test sonuçları belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemelere göre, altı kişinin test sonucu pozitif çıktı.

POZİTİF TESTLERİN SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu’nun gerçekleştirdiği analizler sonucunda Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan’ın uyuşturucu testleri pozitif olarak belirtilmiştir.

İKİ GÖZALTI NEGATİF SONUÇ ALDI

Söz konusu incelemelerde, örnekleri hakkında yapılan testlerden iki ismin sonucu ise negatif olarak kaydedildi. Negatif sonuç alan şahıslar Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici olarak belirtildi.