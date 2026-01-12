Uyuşturucu Soruşturmasında Güngör Serbest Ersoy Tutuklu

İstanbul’da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında, oyuncular Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy’un savcılıkta verdikleri ifadeler kamuoyuna yansıdı. Güngör, uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, tutuklu olan Ersoy, evinde bulunan uyuşturucu maddeleri kullanma amacıyla bulundurduğunu ve tedavi edilmek istediğini belirtti.

DOĞUKAN GÜNGÖR İFADESİNİ SUNDURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Güngör, ifadesinde “Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim, uyuşturucu partilerine de katılmadım” açıklamalarında bulundu.

CEYDA ERSOY’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Diğer yandan, tutuklanan televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanma maksatlı bulundurduğunu kabul etti. Ersoy, ifadesinde “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum” sözlerini dile getirdi. Ayrıca sosyal medya üzerinden tanıdığı kişiler hakkında da ifadeler veren Ersoy, “Uyuşturucu temin etmedim. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım” şeklinde belirtti.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim tarihinden itibaren uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatarak birçok operasyona imza attı. Müzisyen, iş insanı ve diğer tanınmış şahıslar ifade verirken, bunlardan 26’sı tutuklandı. Tutuklular arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak’ın da yer aldığı ortaya çıktı. Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu diğer tutuklular arasında birçok isim dikkat çekti.

Mahkeme, tutuklanan kişilerin mal varlıklarına el koyma kararı aldı ve bazı isimler hakkında yakalama kararı çıkardı. Ayrıca, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncu İrem Sak ve diğer bazı sosyal medya fenomenlerinin ise negatif sonuçlar aldığı kaydedildi. Şüphelilere yönelik bir dizi suçlama yöneltildiği bildirildi.