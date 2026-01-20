Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Operasyon: 7 Gözaltı Gerçekleşti

uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-operasyon-7-gozalti-gerceklesti

Türkiye’de UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

Dizi ve film sektörü, medya dünyası ile iş insanlarını kapsayan uyuşturucu soruşturmaları Türkiye’de sürdürüiliyor. Bu sabah gerçekleştirilen yeni bir operasyon dalgası ile birlikte toplamda 7 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu operasyon çerçevesinde, Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINDA

Mehmet Üstündağ’ın yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak tanınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un da gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan incelemede, diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ÖNCEKİ SÜRECİN DEVAMI

Hürriyet’te köşe yazısı yazarı olan ve “Cihanna” takma adıyla bilinen Cihan Şensözlü, daha önce aynı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Bu gelişmeler, soruşturmaların seyrini etkilediği gibi, sektördeki diğer isimler için de belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

