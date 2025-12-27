Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonunda 20 Tutuklama Gerçekleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması neticesinde; FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan, “Nuran Sultan” olarak bilinen dansöz Nuran Çokçalışkan, gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, işletmeciler Semavi Siverek ve Ercan Siverek ile influencer Yılmaz Burak Bozkurt, Murat Can Şirin ve başkaları tutuklandı.

DÖRT İLDE OPERASYON YAPILDI

Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sırasında toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştıracak özel yer, donanım veya malzeme sağlama”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarıyla yargılanacakları bildirildi.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmada adı geçen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Tutuklanan kişiler arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt bulunuyor.