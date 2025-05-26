Uzak Şehir Sezon Finali Öncesi Kriz

DİZİDE AYRILIK HABERLERİ GÜNDEME GELİYOR

Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizide ayrılık haberleri ardı ardına geliyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi pek çok ünlü ismi bir araya getiren Uzak Şehir’de diziye veda edecek isimler belirginleşmeye başladı.

SEZON FİNALİ ÖNCESİ HEYECAN ARTILIYOR

Uzak Şehir, sezon finali öncesi izleyenleri saran olaylarla dikkat çekiyor. Reyting başarısını sürdürürken, dizide yaşanacak büyük sürprizler merak konusu oldu. Hangi oyuncunun kadrodan ayrılacağı ise izleyiciler arasında tartışma yaratıyor. Ayna Yapım’ın bu sezon en çok konuşulan projelerinden biri olan Uzak Şehir dizisinde heyecan dozu oldukça yüksek.