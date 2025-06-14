Uzay İstasyonu Ertelendi: “Sızıntı Tehlikesi”

HİNDİSTAN, POLONYA VE MACARİSTAN’IN İLK ASTRONOTLARI KİRALIK UZAY UÇUŞUNA GÖNDERMEDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın yıllar sonra ilk astronotlarını göndermeyi planladığı kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

RUS SEGMENTİNDEKİ TESPİTLER

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılması düşünülmekte olan Axiom Mission 4’ün Rus segmentinde kabin basıncını izlemek için ertelendiğini açıkladı. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer işlemlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos, istasyonun Rus tarafındaki sızıntının onarıldığını duyurdu. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

ÖNCEKİ ERTELEME NEDENLERİ

Axiom Space tarafından düzenlenen görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatması planlanıyordu. Ancak kötü hava şartları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle görev daha önce de ertelenmiştir. Bu aksaklıkların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı ile gerektiği gibi ilgilenilmesi gündeme geldi.

BASINÇ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görev alan üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, müdahalelerin ardından segmentin artık basıncı koruma yeteneği bulduğunu duyurdu.

HİNDİSTAN’IN ASTRONOT HİKAYESİ

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, ekipte yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biridir. Eğer görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olabiliyor.

BEŞ YILDIR DEVAM EDEN SORUNLAR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam etmekte olan çatlaklar ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” yaratıyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar faal tutmayı planlıyor. Sonrasında ise özel şirketlerin bu görevi devralması hedefleniyor. Axiom Space de bu alanda öncü olan şirketlerden biridir.

ELON MUSK’TAN UYARI

Diğer yandan, SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’teki paylaşımında uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden milyarlar kazanmasına rağmen istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.