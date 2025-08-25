Uzaylı Teknolojileri Araştırılıyor! Dünya’nın Gölgesi Kullanılıyor

uzayli-teknolojileri-arastiriliyor-dunya-nin-golgesi-kullaniliyor

GÖKBİLİMCİLER YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRDİ

Onlarca yıl boyunca gökbilimciler, uzaydan gelen olası yapay sinyalleri dinlemek için radyo teleskopları ve optik cihazlar kullandı. Ancak, yeni yayımlanan bir araştırma ile dikkatler Güneş Sistemi içerisinde yer alan gizli uzaylı teknolojilerine çevrildi. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yer alan çalışmaya göre, araştırmacılar Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitlerin ayıklanmasını hedefliyor. Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel liderliğindeki ekip, gökyüzündeki artan uydu ve enkaz yoğunluğu nedeniyle “Dünya dışı” olabilecek cisimleri tespit etmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguluyor.

YENİ GÖZLEMLERİN BULGULARI

Bilim insanları, her gece Dünya’nın uzaya koni şeklinde bir gölge yansıttığını kaydediyor ve bu alanın “temiz arama alanı” sunduğunu belirtiyor. Bu bölge, uydulardan yansıyan güneş ışığını içermediğinden, burada tespit edilen olağan dışı ışık parlamaları veya izlerin teorik olarak yabancı kökenli olabileceği düşünülüyor. Araştırma ekibi, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde ettikleri 200 binden fazla görüntüyü inceliyor. NEOrion adlı otomatik sistem üzerinden binlerce aday tespit edildi; ancak bunların çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler olarak sınıflandırıldı. Ekip, kataloglarda yer almayan ve tipik asteroitlerden daha hızlı hareket eden gizemli bir nesne ile karşılaştı. Ancak bu cismin tam olarak ne olduğu henüz doğrulanamadı.

YENİ YÖNTEMLER UYGULANIYOR

Araştırmada, ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yeni yöntemlerin de değerlendirilmesi söz konusu. Çalışma, bir uzaylı teknolojisine dair doğrudan kanıt sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların artık mümkün olduğunu gösteriyor. Bilim insanları şu anda ExoProbe adını verdikleri yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu projede, çeşitli teleskoplardan eşzamanlı gözlemler gerçekleştirerek gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özelliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

